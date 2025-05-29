403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
المها تفوز بجائزة “أفضل علامة تجارية في تجربة العملاء” في منتدى عمان CX لعام 2025
(MENAFN- Prime Advertising LLC) حصلت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية على جائزة “أفضل علامة تجارية لتجربة العملاء” ضمن فئة محطات الوقود، وذلك خلال منتدى وجوائز عمان CX لعام 2025، الذي أُقيم في منتجع سانت ريجيس الموج مسقط.
ويأتي هذا التكريم تقديراً لنهج المها الذي يضع العملاء في صميم استراتيجيتها، ولنجاحها في التحول الرقمي، ومن أبرز إنجازاتها في هذا المجال إطلاق تطبيق Al Maha PLUS في يونيو 2024، والذي تجاوز عدد مستخدميه النشطين 100,000 مستخدم خلال أقل من عام. وساهم التطبيق، إلى جانب العروض الترويجية المستمرة التي تقدمها الشركة، في تعزيز تجربة العملاء بشكل كبير.
وقال المهندس حمد المغدري، الرئيس التنفيذي لشركة المها: “نفخر بهذا التكريم الذي يعكس تفاني فريقنا وثقة عملائنا الكرام وتواصل شركة المها دورها الريادي في الابتكار والتميز الخدمي، انسجاماً مع أهداف رؤية عُمان 2040
ويأتي هذا التكريم تقديراً لنهج المها الذي يضع العملاء في صميم استراتيجيتها، ولنجاحها في التحول الرقمي، ومن أبرز إنجازاتها في هذا المجال إطلاق تطبيق Al Maha PLUS في يونيو 2024، والذي تجاوز عدد مستخدميه النشطين 100,000 مستخدم خلال أقل من عام. وساهم التطبيق، إلى جانب العروض الترويجية المستمرة التي تقدمها الشركة، في تعزيز تجربة العملاء بشكل كبير.
وقال المهندس حمد المغدري، الرئيس التنفيذي لشركة المها: “نفخر بهذا التكريم الذي يعكس تفاني فريقنا وثقة عملائنا الكرام وتواصل شركة المها دورها الريادي في الابتكار والتميز الخدمي، انسجاماً مع أهداف رؤية عُمان 2040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين