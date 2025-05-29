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ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية بعد حكم قضائي يلغي تعريفات ترامب الجمركية
(MENAFN- Golin Mena) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 مايو 2025 – تشهد العقود الآجلة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً في بداية التداولات عقب صدور حكم قضائي تاريخي يقضي بعدم قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. ويُلزم القرار بوقف جميع الرسوم الجمركية ذات الصلة خلال 10 أيام تقويمية، مما أثار موجة من التفاؤل بين المستثمرين عالمياً – لا سيما بعد صدور نتائج أرباح قوية من شركة إنفيديا.
ورغم أن القرار عزز من معنويات السوق على المدى القصير، إلا أنه أعاد في الوقت نفسه حالة من الغموض إلى المشهد الجيوسياسي المعقّد أصلاً. وقد أعلنت إدارة الرئيس بايدن نيتها الاستئناف ضد القرار، مما يشير إلى أن المسألة لم تُحسم بعد. ومع ذلك، يُنظر إلى هذا الحكم على نطاق واسع باعتباره ضربة كبيرة لاستراتيجية ترامب في "حربه التجارية".
وعلّق جوش غيلبرت، محلل الأسواق لدى إيتورو ، قائلاً: بينما عزز هذا القرار من شهية المخاطرة على المدى القصير، إلا أنه يضيف أيضاً طبقة جديدة من عدم اليقين أمام المستثمرين. فعلى الرغم من أن الحكم القضائي يوفر ارتياحاً لبعض القطاعات الحساسة لسلاسل الإمداد، مثل المصدرين، إلا أننا نتوقع تقلبات مرتفعة خلال الأيام العشرة المقبلة. نرى الإدارة الأمريكية تستعد للطعن على الحكم، لكن من الواضح أن هذا تطور كبير قد يحد من قوة الحرب التجارية التي بدأها ترامب. والسؤال الأهم الآن: هل يمثل هذا نهاية حملة ترامب ضد التجارة العالمية؟ في هذه المرحلة، يبدو أن الإجابة لا."
وقد يُشكل هذا القرار القضائي نقطة تحول في سياسة التجارة الأمريكية، لكن من السابق لأوانه الحكم ما إذا كان يمثل نهاية حقيقية للحمائية التي انتهجها ترامب. وينبغي على المستثمرين أن يتابعوا التطورات عن كثب.
وأضاف غيلبرت: "في الوقت الراهن، يمثل هذا القرار دفعة قوية للأصول ذات المخاطر العالية على مستوى العالم. لكن مع استمرار تغير الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية يومياً، من المهم للغاية أن يدير المستثمرون مخاطرهم بعناية."
ورغم أن القرار عزز من معنويات السوق على المدى القصير، إلا أنه أعاد في الوقت نفسه حالة من الغموض إلى المشهد الجيوسياسي المعقّد أصلاً. وقد أعلنت إدارة الرئيس بايدن نيتها الاستئناف ضد القرار، مما يشير إلى أن المسألة لم تُحسم بعد. ومع ذلك، يُنظر إلى هذا الحكم على نطاق واسع باعتباره ضربة كبيرة لاستراتيجية ترامب في "حربه التجارية".
وعلّق جوش غيلبرت، محلل الأسواق لدى إيتورو ، قائلاً: بينما عزز هذا القرار من شهية المخاطرة على المدى القصير، إلا أنه يضيف أيضاً طبقة جديدة من عدم اليقين أمام المستثمرين. فعلى الرغم من أن الحكم القضائي يوفر ارتياحاً لبعض القطاعات الحساسة لسلاسل الإمداد، مثل المصدرين، إلا أننا نتوقع تقلبات مرتفعة خلال الأيام العشرة المقبلة. نرى الإدارة الأمريكية تستعد للطعن على الحكم، لكن من الواضح أن هذا تطور كبير قد يحد من قوة الحرب التجارية التي بدأها ترامب. والسؤال الأهم الآن: هل يمثل هذا نهاية حملة ترامب ضد التجارة العالمية؟ في هذه المرحلة، يبدو أن الإجابة لا."
وقد يُشكل هذا القرار القضائي نقطة تحول في سياسة التجارة الأمريكية، لكن من السابق لأوانه الحكم ما إذا كان يمثل نهاية حقيقية للحمائية التي انتهجها ترامب. وينبغي على المستثمرين أن يتابعوا التطورات عن كثب.
وأضاف غيلبرت: "في الوقت الراهن، يمثل هذا القرار دفعة قوية للأصول ذات المخاطر العالية على مستوى العالم. لكن مع استمرار تغير الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية يومياً، من المهم للغاية أن يدير المستثمرون مخاطرهم بعناية."
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