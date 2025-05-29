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ألواح شوكولاتة Ferrero Rocher و Raffaello تتصدر التجارب الحسية في دراسة فريدة عن الترف
(MENAFN- B2Press Online PR Service) دبي، الإمارات العربية المتحدة - بينما تحتفلان بإطلاقهما في دول الخليج، تتخطى ألواح Ferrero Rocher و Raffaello حدود المألوف بخطوة عملية مبتكرة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الترف والتجارب الحسية. تركز هذه المبادرة على قياس مستوى الترف بشكل علمي، مما يعكس التزام كل من العلامتين بتقديم تجربة حسية تُغني كافة الحواس. بالتعاون مع MyndPlay، الرائدة في تكنولوجيا تتبع العواطف وعلوم الأعصاب، أطلقت العلامتان دراسة مبتكرة تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والتجارب الحسية الراقية. ومن خلال استخدام تقنية EEG، تم التركيز على دراسة استجابة الدماغ البشري للمحفزات الحسية عالية الجودة.
التجربة: رحلة الترف عبر الحواس الخمس
في حدث فريد من نوعه، شارك شخصيات بارزة من الإعلاميين والمؤثرين في المنطقة، بما في ذلك بريانا فايد، محمد إسماعيل، احمد قاسم، جاد شهيب من قناة دبي، العنود بدر، نيرفانا عبدول ، مريم زهي، مشاعل جمال، رهف الحربي، وزينب الحلوه، في تجربة تفاعلية لاستكشاف الحواس الخمس. خضعت كل حاسة لاختبار خاص باستخدام محفزات مختارة بعناية فائقة: عزف حي على الكمان للصوت، مشهد أفق ذهبي يخطف الأنفاس، رمل ناعم للمس، عبير العود الغني للشم، وتجربة تذوق للقهوة المصممة لتحفيز الذوق. استخدمت تقنية EEG لتسجيل مستويات المتعة بدقة، مما وفر نظرة علمية على لحظات الترف.
بعد إكمال هذه التجارب الفريدة، واجه المشاركون شكلاً جديداً ومميزاً من الترف: ألواح Ferrero Rocher و Raffaello. بأعين معصوبة ومجهزة بأجهزة EEG، بدأ المشاركون بفتح الألواح ولمسها وشمها وتذوق ألواح Ferrero Rocher المليئة بالكريمة والبندق، وألواح Raffaello المغطاة بجوز الهند العطري. ومع إزالة العصابات، شاهدوا ألواح Ferrero Rocher الذهبية الشهيرة و Raffaello المتألقة المغطاة بجوز الهند، وانبهروا بعرضها المميز. تراوحت ردود الفعل بين الدهشة الصامتة والإشادة الحماسية، حيث أعلن العديد من المشاركين أن هذه التجربة "فريدة من نوعها " بكل ما للكلمة من معنى.
النتائج: تجربة ترف لا تُضاهى
جاءت النتائج واضحة وحاسمة: ألواح Ferrero Rocher وRaffaello سجلت أعلى درجات الترف بين جميع التجارب الحسية التي تم اختبارها. وتميزت الألواح بمستوى لا مثيل له من الترف المستمر على مدار الرحلة الحسية، متفوقةً بذلك على جميع المحفزات الأخرى مجتمعة. واعتبر المشاركون بالإجماع هذه الألواح التجربة الأكثر تفضيلاً لديهم، متجاوزة بفارق كبير الأداء الحي للكمان الذي جاء في المرتبة الثانية.
ألواح Ferrero Rocher و Raffaello: تعريف جديد للترف
يتزامن هذا الابتكار مع إطلاق ألواح Ferrero Rocher وRaffaello في منطقة الخليج العربي، مما يمثل مرحلة جديدة في تاريخ العلامتين العالميتين. تقدم ألواح Ferrero Rocher تجربة فريدة بنكهاتها الأصلية والداكنة ومزيجها المميز من البندق واللوز. أما ألواح Raffaello، فتجمع بين الشوكولاتة البيضاء ونكهة جوز الهند واللوز المقرمش. هذه الألواح تقدم مزيجاً متناغماً من القوام والنكهات التي تضمن لحظات استثنائية من الترف في كل لقمة.
للتواصل:
روى الجوهر
...
التجربة: رحلة الترف عبر الحواس الخمس
في حدث فريد من نوعه، شارك شخصيات بارزة من الإعلاميين والمؤثرين في المنطقة، بما في ذلك بريانا فايد، محمد إسماعيل، احمد قاسم، جاد شهيب من قناة دبي، العنود بدر، نيرفانا عبدول ، مريم زهي، مشاعل جمال، رهف الحربي، وزينب الحلوه، في تجربة تفاعلية لاستكشاف الحواس الخمس. خضعت كل حاسة لاختبار خاص باستخدام محفزات مختارة بعناية فائقة: عزف حي على الكمان للصوت، مشهد أفق ذهبي يخطف الأنفاس، رمل ناعم للمس، عبير العود الغني للشم، وتجربة تذوق للقهوة المصممة لتحفيز الذوق. استخدمت تقنية EEG لتسجيل مستويات المتعة بدقة، مما وفر نظرة علمية على لحظات الترف.
بعد إكمال هذه التجارب الفريدة، واجه المشاركون شكلاً جديداً ومميزاً من الترف: ألواح Ferrero Rocher و Raffaello. بأعين معصوبة ومجهزة بأجهزة EEG، بدأ المشاركون بفتح الألواح ولمسها وشمها وتذوق ألواح Ferrero Rocher المليئة بالكريمة والبندق، وألواح Raffaello المغطاة بجوز الهند العطري. ومع إزالة العصابات، شاهدوا ألواح Ferrero Rocher الذهبية الشهيرة و Raffaello المتألقة المغطاة بجوز الهند، وانبهروا بعرضها المميز. تراوحت ردود الفعل بين الدهشة الصامتة والإشادة الحماسية، حيث أعلن العديد من المشاركين أن هذه التجربة "فريدة من نوعها " بكل ما للكلمة من معنى.
النتائج: تجربة ترف لا تُضاهى
جاءت النتائج واضحة وحاسمة: ألواح Ferrero Rocher وRaffaello سجلت أعلى درجات الترف بين جميع التجارب الحسية التي تم اختبارها. وتميزت الألواح بمستوى لا مثيل له من الترف المستمر على مدار الرحلة الحسية، متفوقةً بذلك على جميع المحفزات الأخرى مجتمعة. واعتبر المشاركون بالإجماع هذه الألواح التجربة الأكثر تفضيلاً لديهم، متجاوزة بفارق كبير الأداء الحي للكمان الذي جاء في المرتبة الثانية.
ألواح Ferrero Rocher و Raffaello: تعريف جديد للترف
يتزامن هذا الابتكار مع إطلاق ألواح Ferrero Rocher وRaffaello في منطقة الخليج العربي، مما يمثل مرحلة جديدة في تاريخ العلامتين العالميتين. تقدم ألواح Ferrero Rocher تجربة فريدة بنكهاتها الأصلية والداكنة ومزيجها المميز من البندق واللوز. أما ألواح Raffaello، فتجمع بين الشوكولاتة البيضاء ونكهة جوز الهند واللوز المقرمش. هذه الألواح تقدم مزيجاً متناغماً من القوام والنكهات التي تضمن لحظات استثنائية من الترف في كل لقمة.
للتواصل:
روى الجوهر
...
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