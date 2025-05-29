أسرة تناشد للعثور على الفتاة فاطمة العتيلي المفقودة منذ 13 يومًا في الزرقاء

خبرني - ناشدت أسرة الفتاة فاطمة محمد العتيلي، الجهات المعنية وأبناء المجتمع لمساعدتهم في العثور على ابنتهم التي فُقدت منذ نحو 13 يومًا، بعد أن غادرت منزل العائلة في منطقة جبل طارق بمحافظة الزرقاء، ولم تعد حتى الآن.

وبحسب ذوي الفتاة، فإن فاطمة تعاني من إعاقة ذهنية، ما يزيد من قلقهم على سلامتها ويُصعّب من إمكانية عودتها بمفردها إلى المنزل.

ودعت العائلة كل من يمتلك أي معلومات حول مكان وجودها، أو شاهدها مؤخرًا، إلى التوجّه إلى أقرب مركز أمني، أو التواصل مباشرة مع والدة الفتاة على الرقم: 0782632786.