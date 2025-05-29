أسرة تناشد للعثور على الفتاة فاطمة العتيلي المفقودة منذ 13 يومًا في الزرقاء

أسرة تناشد للعثور على الفتاة فاطمة العتيلي المفقودة منذ 13 يومًا في الزرقاء
خبرني - ناشدت أسرة الفتاة فاطمة محمد العتيلي، الجهات المعنية وأبناء المجتمع لمساعدتهم في العثور على ابنتهم التي فُقدت منذ نحو 13 يومًا، بعد أن غادرت منزل العائلة في منطقة جبل طارق بمحافظة الزرقاء، ولم تعد حتى الآن.
وبحسب ذوي الفتاة، فإن فاطمة تعاني من إعاقة ذهنية، ما يزيد من قلقهم على سلامتها ويُصعّب من إمكانية عودتها بمفردها إلى المنزل.
ودعت العائلة كل من يمتلك أي معلومات حول مكان وجودها، أو شاهدها مؤخرًا، إلى التوجّه إلى أقرب مركز أمني، أو التواصل مباشرة مع والدة الفتاة على الرقم: 0782632786.
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