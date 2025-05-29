زلزال بقوة 5 1 درجة يضرب جنوب إيران دون خسائر

زلزال بقوة 5 1 درجة يضرب جنوب إيران دون خسائر
أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة جيرفت بمحافظةكرمان جنوبي البلاد من دون أن ترد تقارير عن تسجيل أضرار أو خسائر بشرية حتى الآن.
وقال حاكم مدينة جيرفت ميثم حاجي نمكي لوسائل إعلام محلية، إن الزلزال ضرب المدينة منتصف الليلة الماضية على عمق 8 كيلومترات عن سطح البحر مضيفا أنه لم يتم تسجيل خسائر بالأرواح أو الممتلكات.
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