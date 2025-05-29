زلزال بقوة 5 1 درجة يضرب جنوب إيران دون خسائر

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة جيرفت بمحافظةكرمان جنوبي البلاد من دون أن ترد تقارير عن تسجيل أضرار أو خسائر بشرية حتى الآن.

وقال حاكم مدينة جيرفت ميثم حاجي نمكي لوسائل إعلام محلية، إن الزلزال ضرب المدينة منتصف الليلة الماضية على عمق 8 كيلومترات عن سطح البحر مضيفا أنه لم يتم تسجيل خسائر بالأرواح أو الممتلكات.