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جديد ناصر القصبي فبراير الأسود

جديد ناصر القصبي فبراير الأسود

2025-05-29 05:14:14
(MENAFN- Al-Anbaa)

مفرح الشمري

بعد النجاح الجماهيري الذي حققه في مسرحيته " الشنطة" التي عرضت على خشبة مسرح بكر الشدي في العاصمة السعودية الرياض ، ينتظر الفنان السعودي القدير ناصر القصبي عرض مسلسله الجديد " فبراير الاسود" من تأليف ناصر العزاز واخراج عمرو صلاح.

وروجت "شاهد" للعمل عبر حسابها بموقع الانستغرام وكتبت:"انتظروا الفنان الكبير ناصر القصبي في فبراير الأسود من أعمال شاهد الأصلية قريبًا على شاهد".

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