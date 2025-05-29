جديد ناصر القصبي فبراير الأسود

جديد ناصر القصبي فبراير الأسود
مفرح الشمري
بعد النجاح الجماهيري الذي حققه في مسرحيته " الشنطة" التي عرضت على خشبة مسرح بكر الشدي في العاصمة السعودية الرياض ، ينتظر الفنان السعودي القدير ناصر القصبي عرض مسلسله الجديد " فبراير الاسود" من تأليف ناصر العزاز واخراج عمرو صلاح.
وروجت "شاهد" للعمل عبر حسابها بموقع الانستغرام وكتبت:"انتظروا الفنان الكبير ناصر القصبي في فبراير الأسود من أعمال شاهد الأصلية قريبًا على شاهد".
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