جائزة الدانة للدراما 2025 تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«جائزة الدانة للدراما 2025»، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتنظمها وزارة الإعلام، عن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين لنيل الجائزة في نسختها الثانية.

وتتضمن «جائزة الدانة للدراما 2025» عشر فئات تخضع لتقييم لجنة التحكيم، هي: أفضل مسلسل اجتماعي، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل وجه صاعد، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، أفضل مخرج، أفضل ممثل طفل، وأفضل مؤثرات بصرية.

وأوضحت اللجنة أن جائزة أفضل مسلسل اجتماعي يتنافس عليها كلّ من: «عابر سبيل»، و«شارع الأعشى»، و«وحوش».

أما جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فيتنافس عليها كلّ من: «الباء تحته نقطة»، و«يوميات رجل عانس»، و«أفكار أمي».

وبيّنت اللجنة أن جائزة أفضل ممثل يتنافس عليها كلّ من: الفنان خالد صقر عن دوره في مسلسل «شارع الأعشى»، والفنان إبراهيم الحجاج عن دوره في مسلسل «يوميات رجل عانس»، والفنان عبدالله بوشهري عن دوره في مسلسل «عابر سبيل».

أما جائزة أفضل ممثلة فيتنافس عليها كلّ من: الفنانة فاطمة الصفي عن دورها في مسلسل «أم 44»، والفنانة ليلى عبدالله عن دورها في مسلسل «عابر سبيل»، والفنانة إلهام علي عن دورها في مسلسل «شارع الأعشى».

ولفتت اللجنة إلى أن جائزة أفضل وجه صاعد تشمل فئتين، إحداهما للممثلين الشباب، ويتنافس عليها كلّ من: الفنان باسل الصلي عن دوره في مسلسل «شارع الأعشى»، والفنان أحمد سعيد عن دوره في مسلسل «وحوش»، والفنان عبدالرحمن بن نافع عن دوره في مسلسل «ليالي الشميسي».

أما في فئة الممثلات الشابات ضمن الجائزة نفسها فتتنافس كلّ من: الفنانة آلاء سالم عن دورها في مسلسل «شارع الأعشى»، والفنانة حنين حامد عن دورها في مسلسل «سدف»، والفنانة لمى عبدالوهاب عن دورها في مسلسل «شارع الأعشى».

وفي فئة أفضل موسيقى تصويرية، يتنافس على الجائزة كلّ من: المؤلف رضوان نصري عن مسلسل «شارع الأعشى»، والمؤلف حسام يسري عن مسلسل «سدف»، إلى جانب المؤلف نواف الجمعان عن مسلسل «ليالي الشميسي».

أما في فئة أفضل نص فقد ضمّت الترشيحات ثلاثة أعمال درامية برزت بتميّز كتابتها وسلاسة سردها، وهي: الكاتب فريد سترايدوم عن مسلسل «سكواد»، والكاتبة بدرية البشر والكاتبة أوزليم يوسيل عن مسلسل «شارع الأعشى»، بالإضافة إلى الكاتب فيصل البلوشي عن مسلسل «وحوش».

وفي جائزة أفضل مخرج، فيتنافس عليها كلّ من: المخرجين أحمد كاتيكسيز، وجول ساريالتن، وفيدات أزديمير عن مسلسل «شارع الأعشى»، والمخرج الأسعد الوسلاتي عن مسلسل «البوم – الجزء الثاني»، والمخرج محمد أنور عن مسلسل «سدف».

وأوضحت اللجنة أن جائزة أفضل ممثل طفل، يتنافس عليها كلّ من: حلم السعدي عن مسلسل «فضة»، ومحمود الموسوي عن مسلسل «عابر سبيل»، وشوق عبدالله عن مسلسل «سدف».

وأشارت اللجنة إلى أن جائزة أفضل مؤثرات بصرية يتنافس عليها كلّ من: جاسم بوحجي عن مسلسل «سكواد»، وخالد بن يونس عن مسلسل «كائنات»، وكريم النادي عن مسلسل «عابر سبيل».



وأكدت اللجنة المنظمة أن جميع الأعمال المشاركة في الجائزة ستخضع للدراسة والتقييم من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من النقاد والمتخصصين في الدراما الخليجية والعربية، مبيّنة أن تقييم الأعمال يستند إلى العديد من المعايير الفنية والمهنية، منها: جودة النص وأصالته، وتماسك البناء الدرامي، إلى جانب جودة الإخراج من حيث الإبداع البصري والتقني، وأداء الممثلين ومدى تجسيدهم للشخصيات، فضلًا عن تكامل عناصر الإنتاج المختلفة.

وقالت اللجنة إن الإعلان عن الفائزين سيتم خلال حفل خاص، يُقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبحضور نخبة من نجوم وصنّاع الدراما الخليجية والعربية، إلى جانب عددٍ من الإعلاميين والضيوف من داخل مملكة البحرين وخارجها.