جائزة الدانة للدراما 2025 تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية

جائزة الدانة للدراما 2025 تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية
أعلنت اللجنة المنظمة لـ«جائزة الدانة للدراما 2025»، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتنظمها وزارة الإعلام، عن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين لنيل الجائزة في نسختها الثانية.
وتتضمن «جائزة الدانة للدراما 2025» عشر فئات تخضع لتقييم لجنة التحكيم، هي: أفضل مسلسل اجتماعي، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل وجه صاعد، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، أفضل مخرج، أفضل ممثل طفل، وأفضل مؤثرات بصرية.
وأوضحت اللجنة أن جائزة أفضل مسلسل اجتماعي يتنافس عليها كلّ من: «عابر سبيل»، و«شارع الأعشى»، و«وحوش».
أما جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فيتنافس عليها كلّ من: «الباء تحته نقطة»، و«يوميات رجل عانس»، و«أفكار أمي».
وبيّنت اللجنة أن جائزة أفضل ممثل يتنافس عليها كلّ من: الفنان خالد صقر عن دوره في مسلسل «شارع الأعشى»، والفنان إبراهيم الحجاج عن دوره في مسلسل «يوميات رجل عانس»، والفنان عبدالله بوشهري عن دوره في مسلسل «عابر سبيل».
أما جائزة أفضل ممثلة فيتنافس عليها كلّ من: الفنانة فاطمة الصفي عن دورها في مسلسل «أم 44»، والفنانة ليلى عبدالله عن دورها في مسلسل «عابر سبيل»، والفنانة إلهام علي عن دورها في مسلسل «شارع الأعشى».
ولفتت اللجنة إلى أن جائزة أفضل وجه صاعد تشمل فئتين، إحداهما للممثلين الشباب، ويتنافس عليها كلّ من: الفنان باسل الصلي عن دوره في مسلسل «شارع الأعشى»، والفنان أحمد سعيد عن دوره في مسلسل «وحوش»، والفنان عبدالرحمن بن نافع عن دوره في مسلسل «ليالي الشميسي».
أما في فئة الممثلات الشابات ضمن الجائزة نفسها فتتنافس كلّ من: الفنانة آلاء سالم عن دورها في مسلسل «شارع الأعشى»، والفنانة حنين حامد عن دورها في مسلسل «سدف»، والفنانة لمى عبدالوهاب عن دورها في مسلسل «شارع الأعشى».
وفي فئة أفضل موسيقى تصويرية، يتنافس على الجائزة كلّ من: المؤلف رضوان نصري عن مسلسل «شارع الأعشى»، والمؤلف حسام يسري عن مسلسل «سدف»، إلى جانب المؤلف نواف الجمعان عن مسلسل «ليالي الشميسي».
أما في فئة أفضل نص فقد ضمّت الترشيحات ثلاثة أعمال درامية برزت بتميّز كتابتها وسلاسة سردها، وهي: الكاتب فريد سترايدوم عن مسلسل «سكواد»، والكاتبة بدرية البشر والكاتبة أوزليم يوسيل عن مسلسل «شارع الأعشى»، بالإضافة إلى الكاتب فيصل البلوشي عن مسلسل «وحوش».
وفي جائزة أفضل مخرج، فيتنافس عليها كلّ من: المخرجين أحمد كاتيكسيز، وجول ساريالتن، وفيدات أزديمير عن مسلسل «شارع الأعشى»، والمخرج الأسعد الوسلاتي عن مسلسل «البوم – الجزء الثاني»، والمخرج محمد أنور عن مسلسل «سدف».
وأوضحت اللجنة أن جائزة أفضل ممثل طفل، يتنافس عليها كلّ من: حلم السعدي عن مسلسل «فضة»، ومحمود الموسوي عن مسلسل «عابر سبيل»، وشوق عبدالله عن مسلسل «سدف».
وأشارت اللجنة إلى أن جائزة أفضل مؤثرات بصرية يتنافس عليها كلّ من: جاسم بوحجي عن مسلسل «سكواد»، وخالد بن يونس عن مسلسل «كائنات»، وكريم النادي عن مسلسل «عابر سبيل».
وأكدت اللجنة المنظمة أن جميع الأعمال المشاركة في الجائزة ستخضع للدراسة والتقييم من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من النقاد والمتخصصين في الدراما الخليجية والعربية، مبيّنة أن تقييم الأعمال يستند إلى العديد من المعايير الفنية والمهنية، منها: جودة النص وأصالته، وتماسك البناء الدرامي، إلى جانب جودة الإخراج من حيث الإبداع البصري والتقني، وأداء الممثلين ومدى تجسيدهم للشخصيات، فضلًا عن تكامل عناصر الإنتاج المختلفة.
وقالت اللجنة إن الإعلان عن الفائزين سيتم خلال حفل خاص، يُقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبحضور نخبة من نجوم وصنّاع الدراما الخليجية والعربية، إلى جانب عددٍ من الإعلاميين والضيوف من داخل مملكة البحرين وخارجها.
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