سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 64 09 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ 64.09 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 64.26 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتبلغ 64.90 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا لتبلغ 61.84 دولار.