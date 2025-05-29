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وزير الدفاع يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في القمة الأمنية الآسيوية لملتقى حوار شانغريلا

وزير الدفاع يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في القمة الأمنية الآسيوية لملتقى حوار شانغريلا

2025-05-29 05:14:13
(MENAFN- Al-Anbaa)

غادر وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح، والوفد المرافق له البلاد، متوجها إلى جمهورية سنغافورة الصديقة للمشاركة في أعمال القمة الأمنية الآسيوية لملتقى (حوار شانغريلا) بنسخته الـ22.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي اليوم الخميس، أن الملتقى يعقد أعماله غدا الجمعة ويستمر إلى الأول من شهر يونيو المقبل.

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