وزير الدفاع يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في القمة الأمنية الآسيوية لملتقى حوار شانغريلا

وزير الدفاع يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في القمة الأمنية الآسيوية لملتقى حوار شانغريلا
غادر وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح، والوفد المرافق له البلاد، متوجها إلى جمهورية سنغافورة الصديقة للمشاركة في أعمال القمة الأمنية الآسيوية لملتقى (حوار شانغريلا) بنسخته الـ22.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي اليوم الخميس، أن الملتقى يعقد أعماله غدا الجمعة ويستمر إلى الأول من شهر يونيو المقبل.
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