  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يجرف شوارع وخطوط مياه وأراضي زراعية في دوما جنوب نابلس

الاحتلال يجرف شوارع وخطوط مياه وأراضي زراعية في دوما جنوب نابلس

2025-05-29 05:11:49
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شوارع وخطوط مياه وأراضي زراعية في بلدة دوما جنوب مدينة نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي في دوما سليمان دوابشة، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين اقتحمت القرية، وباشرت بعمليات تجريف شوارع وخطوط مياه شرق القرية.

وأضاف، أن الجرافتين توجهتا بعد ذلك إلى جنوب شرق القرية حيث جرفت سلاسل حجرية وأراضي زراعية.

MENAFN29052025000205011050ID1109609922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث