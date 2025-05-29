الاحتلال يجرف شوارع وخطوط مياه وأراضي زراعية في دوما جنوب نابلس

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاحتلال يجرف شوارع وخطوط مياه وأراضي زراعية في دوما جنوب نابلس
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شوارع وخطوط مياه وأراضي زراعية في بلدة دوما جنوب مدينة نابلس.
وأفاد رئيس المجلس القروي في دوما سليمان دوابشة، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين اقتحمت القرية، وباشرت بعمليات تجريف شوارع وخطوط مياه شرق القرية.
وأضاف، أن الجرافتين توجهتا بعد ذلك إلى جنوب شرق القرية حيث جرفت سلاسل حجرية وأراضي زراعية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين