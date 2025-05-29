مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
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