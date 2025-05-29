توقف العلاج الكيماوي في غزة و11 ألف مريض سرطان محرومون من الرعاية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، عن توقف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في القطاع، وسط تدهور خطير في أوضاعهم الصحية.

وقد أدى إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان إلى تفاقم الأوضاع الكارثية للمرضى، حيث يواجه نحو 11 ألف مريض سرطان في غزة حرمانا من العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

ويحتاج حوالي 5 آلاف مريض إلى تحويلات عاجلة لتلقي العلاج في الخارج، سواء للتشخيص أو العلاج الكيميائي والإشعاعي، في ظل غياب أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة المستمرة، مما يزيد من تدهور حالتهم الصحية.

وأفادت الوزارة بأن 64% من أدوية السرطان نفدت بالكامل، ما يزيد من معاناة المرضى الذين يواجهون أوضاعاً صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية مأساوية.

وناشدت الوزارة جميع الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لتمكين المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج، وكذلك السماح بإدخال الأدوية الأساسية والضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة المرضى.

فيما أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أوامر التهجير كأسلوب للحرب النفسية والجسدية، ضمن حملة التطهير العرقي التي يشنها في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان إن القوات الإسرائيلية تواصل الاستخدام الممنهج لأوامر التهجير –والتي تسبق الهجمات بلحظات– "كأداة عنفية"، محوّلةً قطاع غزة إلى "جحيم للفلسطينيين".

وأوضحت أن القصف المتواصل والمنع شبه التام لدخول المساعدات وأوامر التهجير، كلها تنقل مئات آلاف الأشخاص وتحاصرهم في مساحات متضائلة.

وبينت "أطباء بلا حدود" أن حالة الاستنفار المستمرة وأوامر النزوح المباغتة تحمل عواقب وخيمة على صحة السكان النفسية، وأضافت: "يجب وضع حد للتهجير القسري للأشخاص الذي تتسبب به أوامر التهجير".

وفي هذا الصدد، تقول منسقة الطوارئ في المنظمة، كلير مانيرا: "تدمر القوات الإسرائيلية جميع سبل عيش الفلسطينيين في غزة من خلال الحرب النفسية والجسدية".

وشددت أن عمليات التهجير القسري تشكل جزءًا من حملة التطهير العرقي التي تشنها القوات والسلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة: "ما من مكان آخر يذهبون إليه".

وأشارت "أطباء بلا حدود" إلى أنه ومنذ بداية الحرب على غزة، أُجبر الفلسطينيون على الإخلاء مرارًا وتكرارًا، وقد فرّ الكثير منهم عدة مرّات للنجاة بحياتهم، وهذا ما اختبره عدد من أفراد طاقم المنظمة.

وقالته إنه مع صدور 31 أمر تهجير منذ أن خرقت "إسرائيل" وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار، "فإن عمليات التهجير القسري التي لا ترحم قد ألقت الفلسطينيين في دوامة معاناة لا تنتهي".