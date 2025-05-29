الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها: أعمال تجريف وهدم متواصلة

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم / PNN – تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ123 على التوالي، ولليوم الـ110 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني مستمر، وملاحقة المواطنين وإعاقة دخولهم إلى منازلهم في مخيم طولكرم.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال نشرت صباح اليوم، فرق المشاة داخل حارات مخيم طولكرم وفي محيطه وعند مداخله، وسط إعاقتها لدخول سكانه لأخذ مقتنياتهم من منازلهم المهددة بالهدم، من خلال التدقيق في الهويات والاستجواب، فيما أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي لترويعهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت يوم أمس، سكان 58 مبنى في مخيم طولكرم بقرارات هدم فورية، تمهيدا لإخلائها اليوم، حيث تضم هذه المباني أكثر من 250 وحدة سكنية، وأعلنت تحديد أربعة مداخل ومخارج فقط لأصحاب المنازل المهددة بالهدم، وأمهلتهم ثلاث ساعات فقط، تبدأ من الساعة التاسعة والربع وحتى الـ12 والربع ظهرا، وتشمل مداخل حارات البلاونة، والمدارس، ومربعة حنون، والمقاطعة.

وحذر الاحتلال من أن "عدم الالتزام بالمداخل والمخارج المحددة سيُعرّض حياة المخالفين للخطر"، في تهديد مباشر للأهالي الذين هُرعوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى المخيم تمهيدا لدخوله، إلى جانب طواقم الإسناد من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

في السياق ذاته، واصلت جرافات الاحتلال أمس هدم مباني في محيط مسجد أبو بكر الصديق بمخيم نور شمس، ضمن مخططها لهدم 48 مبنى سكنيا في المخيم لفتح شوارع وطرقات وتغيير معالمه.

وكان مخيم نور شمس قد شهد خلال الأيام الأخيرة حملة هدم طالت أكثر من 20 مبنى سكنيا في حاراته الرئيسية، وتضررت بفعلها مبانٍ مجاورة، وذلك في سياق تنفيذ مخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في المخيمين، في ظل حصار خانق يعيشه المخيمان، يترافق مع سماع دوي إطلاق نار وانفجارات بين الفينة والأخرى.

وفي سياق متصل، تشهد المدينة وضواحيها على مدار الساعة، تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة، وهي تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء، وتعترض تحرك المواطنين والمركبات مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير، إلى جانب إقامة حواجز مفاجئة خصوصا في وسط السوق، وشارع نابلس، وتعرض المواطنين للإيقاف والتفتيش والاستجواب والتنكيل.

وتواصل قوات الاحتلال أيضا الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المجاور، بعد إخلاء سكانها بالقوة، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وبعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من شهرين.

كما يشهد شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس أضرارا كبيرة، بعد أن وضعت قوات الاحتلال قبل أشهر سواتر ترابية متقطعة على طوله، ما أثر بشكل كبير في حركة المركبات وفاقم معاناة المواطنين.

إلى ذلك، أنجزت بلدية طولكرم أعمال صيانة وتعبيد لمقطع من شارع نابلس وتحديدا أمام المدخل الشمالي الرئيسي لمخيم طولكرم، الذي دمره الاحتلال خلال عدوانه المتواصل، وذلك بتمويل من المنحة الإسعافية الحكومية، التي تشمل أعمال بنية تحتية وتعبيد عدد من الشوارع والمفترقات في المدينة وضواحيها.

وخلّف العدوان المستمر حتى الآن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما كانت حاملا في شهرها الثامن، إلى جانب عشرات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى دمار واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات، إثر عمليات هدم وإحراق ونهب.

وقد أدى هذا التصعيد إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزل كليا، و2573 منزلا بشكل جزئي، فضلا عن إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية، وتحويلهما إلى مناطق معزولة تكاد تخلو من مظاهر الحياة.