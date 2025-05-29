فتوح: استمرار المجازر في قطاع غزة يستهدف الوجود الفلسطيني ووسيلة لبقاء حكومة الاحتلال المتطرفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن المجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وآخرها جريمة قصف منزل عائلة القريناوي شرق مخيم البريج، التي أسفرت عن استشهاد 23 مواطنا، معظمهم من الأطفال، هي جريمة قتل جماعي بدم بارد تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات والمجازر التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، أن هذا العدوان الدموي الذي أودى بحياة 37 شهيدا منذ فجر اليوم يشكل حلقة جديدة في مسلسل التطهير العرقي المنظم، الذي تمارسه حكومة الاحتلال ضد شعبنا، في ظل تراخٍ متعمد من المجتمع الدولي الذي بات تقاعسه عن لجم هذه الجرائم يعد تواطؤا غير مباشر في استمرارها.

ووجه، نداءً عاجلا إلى الدول المجتمعة في مجلس الأمن الدولي، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف عملية وفورية لوقف هذه المجازر، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف آلة القتل والإبادة التي تستهدف المدنيين.

وشدد فتوح، على أن شعبنا هو ضحية مباشرة لتطرف دموي تغذيه أيديولوجيا اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأن الأعداد المهولة من الشهداء والجرحى ليست سوى الثمن الذي تدفعه غزة وعموم شعبنا لاستمرار حكومة الاحتلال وتحالف المجرمين، الذين وجدوا في سفك الدماء الفلسطينية وسيلة للبقاء في الحكم، وغطاءً لشرعية مزعومة تقوم على القتل والتدمير والعدوان.

وأشار إلى أن استهداف الأطفال والنساء والمنازل السكنية هو جزء من سياسة ممنهجة، تنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني، وتشكل جرائم حرب تستوجب المحاسبة الفورية أمام المحاكم الدولية المختصة.