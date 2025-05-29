ميسي وسواريز يُسجلان رباعية مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي

ميسي وسواريز يُسجلان رباعية مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي
وافتتح ميسي مُسلسل الأهداف في المواجهة التي أقيمت فجر الخميس على ملعب ستاديوم دي فورت لوديردال في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم سجل لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 68 بصناعة من ميسي، وبعدها أضاف سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 71، مستغلاً خطأً دفاعياً من فريق مونتريال، وفي الدقيقة 74 سجل مونتريال هدف تقليص الفارق، ليعود ميسي ويُسجل الهدف الرابع في الدقيقة 87، قبل أن يُضيف مونتريال الهدف الثاني في الوقت القاتل.
وبعد نهاية المواجهة بفوز إنتر ميامي (4-2)، أشاد المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بأداء مهاجمه الأرجنتيني، وقال: "ليو لاعبٌ أبهرنا كثيراً لدرجة أن كل ما يفعله يبدو بسيطاً للغاية، حتى في هذه المرحلة من مسيرته". وبهذا الفوز، رفع فريق إنتر ميامي بقيادة ميسي وسواريز رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس في المنطقة الشرقية من منافسات بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، بفارق سبع نقاط خلف فيلادلفيا يونيون، الذي ما زال يحتفظ بالصدارة بعد فوزه على تورونتو (1-2). ورغم الفوز، أنهى إنتر ميامي المباراة وسط مخاوف بشأن إصابة الإسباني جوردي ألبا والأرجنتيني غونزالو لوغان، وذلك قبل نحو أسبوعين فقط من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.
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