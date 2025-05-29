ميسي وسواريز يُسجلان رباعية مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي

MENAFN - Amman Net) >سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي (37 سنة)، والأوروغواياني لويس سواريز (38 سنة)، رباعية في مرمى فريق مونتريال مع فريقهما إنتر ميامي في ليلة الفوز (4-2)، ليُساهم الثنائي في عودة إنتر لسكة الانتصارات بعد تحقيق فوز وحيد فقط في آخر ثماني مباريات، ما عقّد موقف الفريق في ترتيب الدوري الأميركي.

وافتتح ميسي مُسلسل الأهداف في المواجهة التي أقيمت فجر الخميس على ملعب ستاديوم دي فورت لوديردال في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم سجل لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 68 بصناعة من ميسي، وبعدها أضاف سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 71، مستغلاً خطأً دفاعياً من فريق مونتريال، وفي الدقيقة 74 سجل مونتريال هدف تقليص الفارق، ليعود ميسي ويُسجل الهدف الرابع في الدقيقة 87، قبل أن يُضيف مونتريال الهدف الثاني في الوقت القاتل.

وبعد نهاية المواجهة بفوز إنتر ميامي (4-2)، أشاد المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بأداء مهاجمه الأرجنتيني، وقال: "ليو لاعبٌ أبهرنا كثيراً لدرجة أن كل ما يفعله يبدو بسيطاً للغاية، حتى في هذه المرحلة من مسيرته". وبهذا الفوز، رفع فريق إنتر ميامي بقيادة ميسي وسواريز رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس في المنطقة الشرقية من منافسات بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، بفارق سبع نقاط خلف فيلادلفيا يونيون، الذي ما زال يحتفظ بالصدارة بعد فوزه على تورونتو (1-2). ورغم الفوز، أنهى إنتر ميامي المباراة وسط مخاوف بشأن إصابة الإسباني جوردي ألبا والأرجنتيني غونزالو لوغان، وذلك قبل نحو أسبوعين فقط من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.



