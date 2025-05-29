برنامج الغذاء العالمي: 430 ألف طالب مهددون بفقدان وجباتهم المدرسية في الأردن

MENAFN - Amman Net) >قال برنامج الأغذية العالمي، إنه "سيضطر" إلى تعليق برنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه قرابة 430 ألف طالب وطالبة في الأردن، بسبب نقص التمويل.

وأوضح البرنامج، أن التعليق الذي بدأ منذ 11 أيار سيمتد إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وبين التقرير، أن هذا التعليق سيؤثر على 90,000 طالب وطالبة في 476 مدرسة في مجتمعات تعتمد على وجبات يومية مغذية.

كما سيؤثر على سبل عيش 250 امرأة من الفئات الأشد ضعفًا يعملن في مطابخ المجتمعات المحلية لإعداد الوجبات، ونحو 300 مزارع صغير يزودون بالمنتجات الطازجة، والعاملين في المخابز المحلية، مما يؤثر على مصادر الدخل وسلسلة إمدادات الغذاء، وفق التقرير.

- الوجبات الصحية -

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن 430 ألف طالب في الأردن استفاد من برنامج التغذية المدرسية في نيسان الماضي.

ووفق تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، اطلعت عليه "المملكة"، جرى تقديم وجبات صحية لـ 90 ألف طالب في المجتمعات المحلية الشهر الماضي.

ويستهدف البرنامج أطفالا أردنيين ولاجئين في مدارس حكومية في المناطق الأكثر ضعفا في جميع أنحاء المملكة.

ويوزّع البرنامج البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين على قرابة 430 ألف طالب وطالبة، فيما توزّع وجبات غذائية صحية ضمن "نموذج التغذية المدرسية الصحي" لقرابة 90 ألف طالب وطالبة في 6 محافظات (مأدبا، والبلقاء، والمفرق، وإربد، والكرك، والطفيلة).

وتشمل الوجبات الصحية قطعة من معجنات الزعتر أو الجبنة وقطعة خضار (خيار) وفاكهة (موز أو تفاح) – جميعها محلية المصدر، تزوّد الأطفال بالغذاء المتوازن وتوفر 380 سعرة حرارية لكل وجبة.