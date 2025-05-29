  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بن غفير: إيقاف القتال الآن خطأ تاريخي

بن غفير: إيقاف القتال الآن خطأ تاريخي

2025-05-29 05:11:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إن إيقاف القتال في قطاع غزة، سيكون خطأ تاريخيًا، معتبرًا أنه ليس هناك حاليًا من صفقة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وقال بن غفير، في تصريحات له اليوم، إنه "لا يجوز لإسرائيل التراجع"، مهددًا بالانسحاب من الحكومة إذا "تجاوزت خطه الأحمر"، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرك جيدًا ما هو هذا "الخط الأحمر".
وأضاف بن غفير أن إيقاف القتال سيكون خطأ تاريخيًا، مشيرًا إلى أن "لا صفقة حاليًا تعيد جميع الرهائن، وعلينا الاعتراف بالحقيقة، نحن نُبعِد أكثر إمكانية تحرير الباقين".
وشدد بن غفير على أن موقفه من صفقات التبادل واضح جدًا، وأكد: "أعتقد أننا يجب أن نستمر في عمليات السحق ومواصلة الانتصار"، وفق قوله.
وفي السياق عينه، قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية عمير بيرتس إن ثمن الصفقة باهظ، لكننا نعمل على إعادة مزيد من المختطفين.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد حذر نتنياهو من التوقيع على "اتفاق جزئي" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا لمواصلة الضغط على حركة "حماس".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سموتريتش قوله، يوم الأربعاء: "نحتاج إلى مواصلة تضييق الخناق حول رقبة حماس حتى نجبرها على الموافقة على صفقة الاستسلام الكامل مع إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة".
وأضاف: "سيكون من الحماقة تخفيف الضغط الآن، والتوقيع على اتفاق جزئي سيتيح لها (لحماس) الأكسجين وشريان الحياة، ويسمح لها بالتعافي".
يأتي ذلك، بينما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أنه سيقدم قريبًا مقترحًا جديدًا بشأن صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق: "إننا نبلي بلاءً حسنًا بشأن غزة، ويتعين على الأطراف أن توافق على الوثيقة التي قدمها الوسيط ويتكوف".
وفي هذا الصدد، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعًا لبحث مقترح الصفقة الجديد والمفاوضات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.
روسيا اليوم


MENAFN29052025000208011052ID1109609912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث