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وفد من شركة Gilbarco Veeder-Root العالمية يزور شركة المناصير للزيوت والمحروقات

وفد من شركة Gilbarco Veeder-Root العالمية يزور شركة المناصير للزيوت والمحروقات

2025-05-29 05:11:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت شركة المناصير للزيوت والمحروقات وفدًا من شركة Gilbarco Veeder-Root العالمية، الرائدة في صناعة المعدات النفطية، ضمن زيارة رسمية شارك فيها ممثلون من 16 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان في استقبالهم المدير العام المهندس ياسر المناصير، ونائب المدير العام الدكتور رامز خوري، إلى جانب عدد من مديري الدوائر ورؤساء الأقسام في الشركة.
وخلال اللقاء، قدّم الدكتور خوري عرضًا شاملًا عن أبرز إنجازات شركة المناصير في مجال بيع المشتقات النفطية وتأسيس شبكة محطات وقود بتصاميم حديثة ومواصفات عالمية. كما استعرض حزمة الخدمات الذكية التي تقدمها الشركة، أبرزها:
خدمات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الائتمانية.
بطاقات المناصير الإلكترونية المدفوعة مسبقًا (eCash).
بطاقة إعادة التعبئة الإلكترونية (eFill).
خدمة Aman Fill المتطورة، التي تعتمد على ترددات الراديو للتعرف على المركبات وتعبئتها تلقائيًا.
كما تضمن العرض شرحًا فنيًا عن آلية عمل المضخات النفطية، وتركيب الحساسات فوق الصوتية (Ultrasound) لقياس كميات الوقود داخل الخزانات ومراقبة حركات المخزون بدقة.
من جهته، أكد المهندس ياسر المناصير خلال كلمته أهمية تحديث البنية التحتية في منشآت الشركة كافة، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع Gilbarco Veeder-Root، والاستفادة من أحدث تقنيات الشركة في أتمتة عمليات التزود بالوقود، وربطها بأنظمة مركزية ذكية تضمن الجودة والكفاءة العالية.
وتطرّق اللقاء أيضًا إلى استعراض المشاريع المستقبلية قيد الإنشاء ضمن خطة توسعية تعكس خبرة "المناصير" الممتدة لأكثر من 22 عامًا في السوق المحلي والإقليمي.
وتخلل الزيارة إقامة وليمة غداء رسمية على شرف الضيوف، تلاها جولة ميدانية في إحدى محطات المناصير النموذجية، حيث أطلع الوفد على الخدمات المتقدمة وحلول الأتمتة الذكية المطبقة على أرض الواقع.
وفي ختام الزيارة، أعرب السيد مالك علي، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Gilbarco Veeder-Root، عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما وصلت إليه شركة المناصير من تطور في الخدمات واستخدام للتقنيات العالمية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في المستقبل.

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