انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن

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انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 50 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، 66.2 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، 66.2 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
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