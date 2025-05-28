مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أقر مجلس محافظة إربد خلال جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، تخصيص مبلغ 100 ألف دينار ضمن موازنة العام الحالي لصالح مشروع مبنى متصرفية لواء المزار الشمالي.



وقال بيان للمجلس إن المبلغ سيستغل لغاية شراء أرض المشروع ضمن مناقلة مالية من مشروع صيانة مبنى دار محافظة إربد وإضافة مبنى للواء القصبة والمرصود له مبلغ 210 آلاف دينار.



كما وافق المجلس على إجراء مناقلة مالية بقيمة 25 ألف دينار من مشاريع صيانة الأبنية المدرسية لصالح صيانة مدرسة كفر كيفيا الأساسية للبنين.



ووافق على طلب مديرية زراعة إربد بإجراء مناقلة مالية بقيمة 7500 دينار من مشروع حفر آبار زراعية داخل وخارج التنظيم بلواء الكورة لغاية شراء مبيدات حشرية وعلاجات بيطرية.