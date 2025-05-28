  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي

مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي

2025-05-28 03:09:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أقر مجلس محافظة إربد خلال جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، تخصيص مبلغ 100 ألف دينار ضمن موازنة العام الحالي لصالح مشروع مبنى متصرفية لواء المزار الشمالي.


وقال بيان للمجلس إن المبلغ سيستغل لغاية شراء أرض المشروع ضمن مناقلة مالية من مشروع صيانة مبنى دار محافظة إربد وإضافة مبنى للواء القصبة والمرصود له مبلغ 210 آلاف دينار.


كما وافق المجلس على إجراء مناقلة مالية بقيمة 25 ألف دينار من مشاريع صيانة الأبنية المدرسية لصالح صيانة مدرسة كفر كيفيا الأساسية للبنين.


ووافق على طلب مديرية زراعة إربد بإجراء مناقلة مالية بقيمة 7500 دينار من مشروع حفر آبار زراعية داخل وخارج التنظيم بلواء الكورة لغاية شراء مبيدات حشرية وعلاجات بيطرية.

MENAFN28052025000208011052ID1109607535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث