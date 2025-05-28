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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعات سورية مسؤولة عن العنف في آذار الماضي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعات سورية مسؤولة عن العنف في آذار الماضي

2025-05-28 03:09:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين اثنين مسؤولين عن أعمال العنف الدموية التي هزت سوريا في آذار/مارس، وطاولت مدنيين ينتمون خصوصا إلى الأقلية العلوية.
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها استهدفت بهذه العقوبات (تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد) لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في آذار/مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.

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