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بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

2025-05-28 03:09:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، السيناتور الأميركية جاكي روزين.
وبحث الصفدي وروزين سبل تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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