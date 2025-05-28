بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

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بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، السيناتور الأميركية جاكي روزين.
وبحث الصفدي وروزين سبل تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وبحث الصفدي وروزين سبل تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
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