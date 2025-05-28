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ترامب: نعمل على تسريع توصيل الغذاء للفلسطينيين في غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة.
وأضاف ترامب للصحفيين: "نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع سيء للغاية".
وأضاف ترامب للصحفيين: "نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع سيء للغاية".
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