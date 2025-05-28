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ترامب: حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد إيران وأبلغته أن هذا ليس مناسبا

ترامب: حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد إيران وأبلغته أن هذا ليس مناسبا

2025-05-28 03:09:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي تحرك ضد إيران، مبلغا إياه بأن ذلك "ليس مناسبا".
وأضاف ترامب في تصريحات له الأربعاء، أن المحادثات مع إيران جيدة، مشيرا إلى أنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة.
وقال ترامب: "نريد الذهاب إلى إيران برفقة مفتشين" مضيفا أن "إيران تريد إبرام اتفاقية".

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