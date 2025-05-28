حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أتى حريق، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة دير مسمار ببلدة راجب على أكثر من 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة والليمون والاسكدنيا والزيتون الرومي.



وأكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية أطلقت تحذيرات في وقت سابق ودعوات لأصحاب الأراضي والمزارع من أجل حراثة أراضيهم وإزالة الأعشاب الجافة التي تعتبر وقودا لسرعة انتشار النيران.



وبين أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ على الثروة الحرجية والحد من الحرائق، خصوصا خلال فصل الصيف.