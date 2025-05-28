حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار

حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار
وأكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية أطلقت تحذيرات في وقت سابق ودعوات لأصحاب الأراضي والمزارع من أجل حراثة أراضيهم وإزالة الأعشاب الجافة التي تعتبر وقودا لسرعة انتشار النيران.
وبين أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ على الثروة الحرجية والحد من الحرائق، خصوصا خلال فصل الصيف.
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