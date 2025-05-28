  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار

حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار

2025-05-28 03:09:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أتى حريق، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة دير مسمار ببلدة راجب على أكثر من 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة والليمون والاسكدنيا والزيتون الرومي.


وأكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية أطلقت تحذيرات في وقت سابق ودعوات لأصحاب الأراضي والمزارع من أجل حراثة أراضيهم وإزالة الأعشاب الجافة التي تعتبر وقودا لسرعة انتشار النيران.


وبين أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ على الثروة الحرجية والحد من الحرائق، خصوصا خلال فصل الصيف.

MENAFN28052025000208011052ID1109607527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث