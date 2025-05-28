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مبعوث ترامب: انطباعات جيدة جدا عن مفاوضات الهدنة في غزة

مبعوث ترامب: انطباعات جيدة جدا عن مفاوضات الهدنة في غزة

2025-05-28 03:09:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن لديه "انطباعات جيدة جدا" عن إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، متوقعا إرسال اقتراح جديد قريبا.
وصرح ويتكوف للصحفيين في حضور الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض: "لدي انطباعات جيدة جدا في شأن التوصل إلى حل طويل الأمد، وقف مؤقت لإطلاق النار وحل طويل الأمد، حل سلمي لهذا النزاع".

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