ولي العهد: الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب

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ولي العهد: الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أهمية القطاع الرياضي، مشيرا إلى أن الكثير من الدول استخدمته كوسيلة لتوحيد شعوبها وللترويج لنفسها وإيصال صوتها بالمحافل الدولية.
وقال ولي العهد، خلال فيلم "نشمي" الوثائقي عبر التلفزيون الأردني، إن لدينا أولويات اقتصادية وتحديات أمنية لكن يجب ألا ننسى أن القطاع الرياضي له أثر اقتصادي وسياحي ومعنوي.
وأضاف، أن الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب.. والكثير من المواهب محليا لم تأخذ حقها كرويا بسبب سوء الإدارات.
وأوضح أنه يجب على كل نادٍ أن يكون قادرا على تطوير استثماراته لتنويع مصادر دخله بدلا من الاعتماد على التبرعات.
وبين أن العقلية القديمة بالإدارة والممارسات غير الصحيحة في الأندية الرياضية يجب أن تعالج.
وقال ولي العهد، خلال فيلم "نشمي" الوثائقي عبر التلفزيون الأردني، إن لدينا أولويات اقتصادية وتحديات أمنية لكن يجب ألا ننسى أن القطاع الرياضي له أثر اقتصادي وسياحي ومعنوي.
وأضاف، أن الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب.. والكثير من المواهب محليا لم تأخذ حقها كرويا بسبب سوء الإدارات.
وأوضح أنه يجب على كل نادٍ أن يكون قادرا على تطوير استثماراته لتنويع مصادر دخله بدلا من الاعتماد على التبرعات.
وبين أن العقلية القديمة بالإدارة والممارسات غير الصحيحة في الأندية الرياضية يجب أن تعالج.
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