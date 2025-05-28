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ولي العهد: الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب

ولي العهد: الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب

2025-05-28 03:09:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أهمية القطاع الرياضي، مشيرا إلى أن الكثير من الدول استخدمته كوسيلة لتوحيد شعوبها وللترويج لنفسها وإيصال صوتها بالمحافل الدولية.
وقال ولي العهد، خلال فيلم "نشمي" الوثائقي عبر التلفزيون الأردني، إن لدينا أولويات اقتصادية وتحديات أمنية لكن يجب ألا ننسى أن القطاع الرياضي له أثر اقتصادي وسياحي ومعنوي.
وأضاف، أن الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب.. والكثير من المواهب محليا لم تأخذ حقها كرويا بسبب سوء الإدارات.
وأوضح أنه يجب على كل نادٍ أن يكون قادرا على تطوير استثماراته لتنويع مصادر دخله بدلا من الاعتماد على التبرعات.
وبين أن العقلية القديمة بالإدارة والممارسات غير الصحيحة في الأندية الرياضية يجب أن تعالج.

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