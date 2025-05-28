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القبض على شخصين عرضا وباعا تذاكر لمباراة الأردن والعراق في السوق السوداء

القبض على شخصين عرضا وباعا تذاكر لمباراة الأردن والعراق في السوق السوداء

2025-05-28 03:09:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه جرى رصد وتتبع عدد من الحسابات التي تقوم بعرض وبيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ومنتخب العراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في السوق السوداء وبأسعار تفوق السعر الحقيقي بأضعاف .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد شخصين من أصحاب تلك الحسابات وأُلقي القبض عليهما واعترفا بحيازة عدد من التذاكر قاما بشرائها من الموقع الرسمي بأكثر من رقم وطني وعرضها للبيع بأسعار مضاعفة.
وأهاب الناطق الإعلامي بضرورة عدم التعامل مع مثل أولئك الأشخاص والذين من الممكن بأنهم يقومون ببيع التذكرة لأكثر من شخص ما يعرّضهم للاحتيال، مؤكداً أن الإدارات المختصة ما زالت تتابع أي شخص يقوم بالبيع أو الإعلان عن بيع تذاكر للمباراة.


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