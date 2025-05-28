القبض على شخصين عرضا وباعا تذاكر لمباراة الأردن والعراق في السوق السوداء

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القبض على شخصين عرضا وباعا تذاكر لمباراة الأردن والعراق في السوق السوداء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه جرى رصد وتتبع عدد من الحسابات التي تقوم بعرض وبيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ومنتخب العراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في السوق السوداء وبأسعار تفوق السعر الحقيقي بأضعاف .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد شخصين من أصحاب تلك الحسابات وأُلقي القبض عليهما واعترفا بحيازة عدد من التذاكر قاما بشرائها من الموقع الرسمي بأكثر من رقم وطني وعرضها للبيع بأسعار مضاعفة.
وأهاب الناطق الإعلامي بضرورة عدم التعامل مع مثل أولئك الأشخاص والذين من الممكن بأنهم يقومون ببيع التذكرة لأكثر من شخص ما يعرّضهم للاحتيال، مؤكداً أن الإدارات المختصة ما زالت تتابع أي شخص يقوم بالبيع أو الإعلان عن بيع تذاكر للمباراة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد شخصين من أصحاب تلك الحسابات وأُلقي القبض عليهما واعترفا بحيازة عدد من التذاكر قاما بشرائها من الموقع الرسمي بأكثر من رقم وطني وعرضها للبيع بأسعار مضاعفة.
وأهاب الناطق الإعلامي بضرورة عدم التعامل مع مثل أولئك الأشخاص والذين من الممكن بأنهم يقومون ببيع التذكرة لأكثر من شخص ما يعرّضهم للاحتيال، مؤكداً أن الإدارات المختصة ما زالت تتابع أي شخص يقوم بالبيع أو الإعلان عن بيع تذاكر للمباراة.
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