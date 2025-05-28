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تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل

تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل

2025-05-28 03:09:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل، الموافق الأول من حزيران، وذلك لتنظيم حركة المسافرين والشحن.


وقالت الإدارة إن حركة العبور عبر الجسر يوم الأحد ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً (8:00) ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف (12:30) ظهراً لجميع المسافرين وحركة الشحن.


وأضافت أن الجسر سيكون مغلقاً أمام حركة الشحن فقط يوم الاثنين الموافق 2 حزيران، فيما تعود حركة المسافرين إلى وضعها المعتاد من الساعة الثامنة صباحاً (8:00) وحتى الرابعة مساءً (16:00) اعتباراً من اليوم ذاته.


أما بالنسبة لحركة الشحن، فستستأنف بشكل طبيعي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 حزيران 2025.
ودعت إدارة أمن الجسور جميع المسافرين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة ومتابعة المستجدات من خلال القنوات الرسمية.

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