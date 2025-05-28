الدفاع المدني يتعامل مع 1657 حادثاً خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام أنها تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1657 حادثاً متنوعاً، شملت حالات إسعاف وإنقاذ وإطفاء.



وأشارت المديرية الى تعامل الكوادر المختصة مع 1419 حالة إسعافية بمتوسط زمن استجابة (7:36) دقيقة، و142 حادث إنقاذ بمتوسط استجابة (7:34) دقيقة، إضافة إلى 96 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة (7:35) دقيقة.



وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف البلاغات، داعية المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة وخاصة خلال فصل الصيف لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.