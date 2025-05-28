  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الدفاع المدني يتعامل مع 1657 حادثاً خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1657 حادثاً خلال 24 ساعة

2025-05-28 03:09:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام أنها تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1657 حادثاً متنوعاً، شملت حالات إسعاف وإنقاذ وإطفاء.


وأشارت المديرية الى تعامل الكوادر المختصة مع 1419 حالة إسعافية بمتوسط زمن استجابة (7:36) دقيقة، و142 حادث إنقاذ بمتوسط استجابة (7:34) دقيقة، إضافة إلى 96 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة (7:35) دقيقة.


وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف البلاغات، داعية المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة وخاصة خلال فصل الصيف لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

MENAFN28052025000208011052ID1109607522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث