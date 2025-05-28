رونالدو ضد ميسي مجددا.. مواجهة محتملة خلال أيام

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- كشف تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أن كريستيانو رونالدو يبدو مرشحا للعب في كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام في الولايات المتحدة، بعد تلميحه إلى مغادرة فريقه النصر السعودي.

واستمرت المفاوضات بشأن تمديد عقد رونالدو مع النصر لأشهر من دون التوصل إلى اتفاق، وزاد الأسطورة البرتغالي من التكهنات حول مستقبله بمنشور على منصات التواصل الاجتماعي مساء الإثنين.

وكتب رونالدو (40 عاما) مرتديا قميص النصر : "انتهى هذا الفصل. القصة؟ لا تزال تكتب. ممتن للجميع".

وينتهي عقد رونالدو مع النصر خلال شهر يونيو المقبل، بينما يفتتح مونديال الأندية يوم 14 من الشهر ذاته.

لكن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو لمح مؤخرا إلى أن النجم الفذ قد يشارك في كأس العالم للأندية ، عندما قال: "قد يلعب رونالدو مع أحد الفرق المشاركة. هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا إذا أبدى أي ناد اهتمامه بالتعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية، فلا أحد يعلم".

وكان الفيفا أعلن تطييق فترة انتقالات إضافية بين يومي 1 و10 يونيو، للسماح للأندية بتسجيل لاعبيها في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، التي ستضم 32 فريقا.

وحسب "تلغراف"، يتوقع أن يوقع رونالدو عقدا قصير الأجل مع أحد الأندية المشاركة في البطولة، قبل تقييم مستقبله وتحديد الوجهة التي يريد اللعب فيها خلال الموسم المقبل.

وإذا حدث ذلك، فسوف يفتح الباب أمام مواجهة أخرى بين رونالدو وغريمه التقليدي ليونيل ميسي، الذي يقود إنتر ميامي الأميركي في البطولة.

وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التي تقام بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.