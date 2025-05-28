5 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس وغزة

5 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس وغزة
وأفادت مصادر محلية بارتقاء أربعة شهداء إثر قصف مسيرة إسرائيلية في شارع 5 بمنطقة المواصي، فيما ارتقى مواطني آخر وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخضري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 123,308، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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