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5 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس وغزة

5 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس وغزة

2025-05-28 03:08:56
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- استشهد، مساء اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف قوات الاحتلال منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء أربعة شهداء إثر قصف مسيرة إسرائيلية في شارع 5 بمنطقة المواصي، فيما ارتقى مواطني آخر وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخضري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 123,308، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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