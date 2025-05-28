وزارة الاقتصاد تحدد السقف السعري الأعلى للحوم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، تحديد السقف السعري الأعلى للحوم في السوق الفلسطيني، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بما يصب في مصلحة المواطن.

ويأتي هذا القرار، وفق بيان الوزارة، بناءً على توصيات لجنة خلية إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم المونة من: (وزارتي الاقتصاد الوطني، والزراعة، والهيئة العامة للشؤون المدنية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأجهزة الأمنية، وجمعية حماية المستهلك، ونقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام بالتعاون مع مستوردي الأغنام).

وشددت الوزارة على أن المصلحة الوطنية تتطلب من كل الأطراف موقفاً وطنياً موحداً قائما على الشراكة الكاملة، بين الجهات الرسمية والمهنية، كونها السبيل الوحيد لضبط السوق وتنظيمه، مؤكدة العمل المكثف على ضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بالأسعار المحددة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.

وبموجب التوافق والشراكة الكاملة مع جميع الشركاء، فقد حددت الوزارة السقف السعري الأعلى للحوم على النحو التالي:

- السقف السعري الأعلى كيلو الخروف القائم 40 شيقلا.

- السقف السعري كيلو لحم الخروف كامل للمستهلك 80 شيقلا.

- السقف السعري كيلو لحم الخروف (مقطع) للمستهلك 85 شيقلا.

- السقف السعري الأعلى كيلو العجل للمستهلك 65 شيقلا.

- السقف السعري الأعلى كيلو اللحم المجمد 35 شيقلا.

وشددت الوزارة في بيانها على أن السقف السعري ملزم لجميع الأطراف، وكل من يتجاوز السقف السعري المحدد يعرض نفسه للمساءلة القانونية، إذ ستطبق طواقمها بالتعاون مع كل الشركاء وخاصة الأجهزة الأمنية المختصة هذا القرار وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تطبيقه بحيث ينعكس على المستهلك.

وبينت الوزارة أنه بناءً على التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات جهات الاختصاص، فإن المسالخ ملزمة بدمغ الذبائح بما يوضح مصدر الذبيحة وعمرها باستخدام علامة دمغ بلون مميز، للتميز بين الخروف المستورد والمحلي، بما ينسجم مع الانظمة والقوانين المتبعة، وبما يكفل حق المستهلك في معرفة مصدر الذبائح.