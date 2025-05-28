سلطة المياه وبلدية جنين تناقشان أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المدينة

سلطة المياه وبلدية جنين تناقشان أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المدينة
وركز الاجتماع، وفق بيان لسلطة المياه، على ظاهرة التعديات المتكررة على خطوط المياه في مدينة جنين، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في كميات المياه المخصصة للمواطنين، وتقف عائقاً أمام عملية التوزيع العادل، مما يتسبب في حدوث أزمة مائية نتيجة عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد. وأكّد الميمي أن هذه التعديات تُعد مخالفة قانونية جسيمة تؤثر سلباً على كفاءة توزيع المياه، وأن سلطة المياه، بالتنسيق مع النيابة العامة وجهاز الشرطة، بدأت باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، تتضمن حملات تفتيشية وملاحقة قانونية بحق المتجاوزين. وشدد على ضرورة قيام البلدية بدورها في مراقبة ومتابعة الجهات التي تتعمد القيام بالتعدي على خطوط المياه.
وفي سياق آخر، بحث الطرفان حلول مقترحة لتوفير كميات مياه للمنطقة من خلال طرح العديد من الجوانب الفنية والمالية والإدارية لضمان تحسين التوزيع، ورفع كفاءة التحصيل المالي بما يضمن استدامة الخدمة.
كما ناقش اللقاء أهمية تطوير بئر مياه جنزور والذي يعد مصدر مائي هام يساهم في تحسين كميات المياه، حيث أوضح الميمي أن هناك خطوات عملية تقوم بها سلطة المياه لهذا المشروع الذي هو على رأس قائمة المشاريع ذات الأولوية، تتعلق بتوفير التمويل اللازم من قبل الشركاء المانحين، ودراسة الجوانب الفنية للمشروع بشكل متكامل لضمان ديمومة عمله مستقبلاً.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز دور بلدية جنين لمواصلة العمل وتحسين جودة الخدمات، وضمان وصول المياه لكافة التجمعات السكانية بطريقة منصفة ومنظمة من خلال متابعتها المباشرة لنقاط التعدي على الخطوط.
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