سلطة المياه وبلدية جنين تناقشان أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المدينة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- ناقش رئيس سلطة المياه الوزير زياد الميمي، اليوم الأربعاء، مع رئيس بلدية جنين محمد جرار أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مدينة جنين، وسبل تطوير المشاريع المائية لضمان استدامة الخدمة وتوزيعها العادل بين المواطنين، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية.

وركز الاجتماع، وفق بيان لسلطة المياه، على ظاهرة التعديات المتكررة على خطوط المياه في مدينة جنين، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في كميات المياه المخصصة للمواطنين، وتقف عائقاً أمام عملية التوزيع العادل، مما يتسبب في حدوث أزمة مائية نتيجة عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد. وأكّد الميمي أن هذه التعديات تُعد مخالفة قانونية جسيمة تؤثر سلباً على كفاءة توزيع المياه، وأن سلطة المياه، بالتنسيق مع النيابة العامة وجهاز الشرطة، بدأت باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، تتضمن حملات تفتيشية وملاحقة قانونية بحق المتجاوزين. وشدد على ضرورة قيام البلدية بدورها في مراقبة ومتابعة الجهات التي تتعمد القيام بالتعدي على خطوط المياه.

وفي سياق آخر، بحث الطرفان حلول مقترحة لتوفير كميات مياه للمنطقة من خلال طرح العديد من الجوانب الفنية والمالية والإدارية لضمان تحسين التوزيع، ورفع كفاءة التحصيل المالي بما يضمن استدامة الخدمة.

كما ناقش اللقاء أهمية تطوير بئر مياه جنزور والذي يعد مصدر مائي هام يساهم في تحسين كميات المياه، حيث أوضح الميمي أن هناك خطوات عملية تقوم بها سلطة المياه لهذا المشروع الذي هو على رأس قائمة المشاريع ذات الأولوية، تتعلق بتوفير التمويل اللازم من قبل الشركاء المانحين، ودراسة الجوانب الفنية للمشروع بشكل متكامل لضمان ديمومة عمله مستقبلاً.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز دور بلدية جنين لمواصلة العمل وتحسين جودة الخدمات، وضمان وصول المياه لكافة التجمعات السكانية بطريقة منصفة ومنظمة من خلال متابعتها المباشرة لنقاط التعدي على الخطوط.