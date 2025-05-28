الخارجية وبلدية بيت لحم تبحثان الترتيبات اللازمة لافتتاح مكتب تصديقات في بيت لحم
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، وتوجيهات وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، بغرض التخفيف من معاناة المواطنين.
وأعلن أبو جامع، خلال اللقاء الذي عقد في البلدية في بيت لحم، تلبية الوزارة لطلب فعاليات محافظة بيت لحم، والتي عبر عنها رئيس البلدية بفتح مكتب تابع للوزارة داخل مبنى البلدية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في إنجاز معاملاتهم، خصوصًا تلك المتعلقة بتصديق الشهادات والمعاملات الرسمية التي تتطلب تصديق من وزارة الخارجية.
ويأتي هذا القرار، في ظل التحديات التي يواجهها المواطنون في التنقل من حيث المواصلات والحواجز، إذ ستقوم بلدية بيت لحم بتوفير الموقع اللازم وتجهيز البنية التحتية المناسبة، بينما تتولى وزارة الخارجية توفير الكادر البشري والمعدات المطلوبة لتشغيل المكتب. ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمة العامة وتسهيل الإجراءات للمواطنين في محافظة بيت لحم.
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