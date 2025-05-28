الخارجية وبلدية بيت لحم تبحثان الترتيبات اللازمة لافتتاح مكتب تصديقات في بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- بحث السفير محمد أبو جامع، وطاقم الإدارة العامة للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، مع رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ ماهر نيقولا قنواتي، اليوم الأربعاء، الترتيبات اللازمة لافتتاح مكتب تصديقات بيت لحم، وتسهيل الإجراءات للمواطنين في محافظة بيت لحم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، وتوجيهات وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، بغرض التخفيف من معاناة المواطنين.

وأعلن أبو جامع، خلال اللقاء الذي عقد في البلدية في بيت لحم، تلبية الوزارة لطلب فعاليات محافظة بيت لحم، والتي عبر عنها رئيس البلدية بفتح مكتب تابع للوزارة داخل مبنى البلدية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في إنجاز معاملاتهم، خصوصًا تلك المتعلقة بتصديق الشهادات والمعاملات الرسمية التي تتطلب تصديق من وزارة الخارجية.

ويأتي هذا القرار، في ظل التحديات التي يواجهها المواطنون في التنقل من حيث المواصلات والحواجز، إذ ستقوم بلدية بيت لحم بتوفير الموقع اللازم وتجهيز البنية التحتية المناسبة، بينما تتولى وزارة الخارجية توفير الكادر البشري والمعدات المطلوبة لتشغيل المكتب. ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمة العامة وتسهيل الإجراءات للمواطنين في محافظة بيت لحم.