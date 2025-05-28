افتتاح مركز شرطة عقبة جبر في أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا /PNN / تحت رعاية الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، افتتح اللواء علام السقا مدير عام الشرطة، ومحافظ أريحا والأغوار، الدكتور حسين حمايل، اليوم الأربعاء، مركز شرطة عقبة جبر بمحافظة أريحا، وذلك بحضور فريق الدعم البريطاني.

ويأتي افتتاح المركز بعد أن تم تأهيله من قبل فريق الدعم البريطاني في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون وتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين في المخيم والمناطق المحيطة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد اللواء علام السقا أن افتتاح مركز شرطة عقبة جبر يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المجتمعي، مشددا على التزام الشرطة بخدمة المواطنين والحفاظ على النظام العام، وتقديم أفضل الخدمات الشرطية وفق أعلى المعايير.مثمناً جهود فريق الدعم البريطاني في اعادة تأهيل المركز .

بدوره، ثمن الدكتور حمايل، هذا الإنجاز الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والدول الصديقة، مشيرا إلى أهمية المركز في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمؤسسة الأمنية.

من جانبهم، عبّر فريق الدعم البريطاني عن دعمهم المتواصل للجهود الرامية إلى تطوير قدرات الشرطة الفلسطينية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن.

وقام اللواء بجولة تفقدية لمديرية شرطة المحافظة، وكان في استقباله العميد مؤيد عباس مدير شرطة المحافظة، ونائب مدير شرطة المحافظة العميد عثمان غوادرة، وعدد من مدراء الإدارات،

وأكد اللواء السقا خلال اجتماعه مع الضابط على أهمية التعاون المستمر بين كافة الشركاء لتعزيز أمن وسلامة المجتمع، وضرورة الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.