افتتاح مركز شرطة عقبة جبر في أريحا

افتتاح مركز شرطة عقبة جبر في أريحا
ويأتي افتتاح المركز بعد أن تم تأهيله من قبل فريق الدعم البريطاني في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون وتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين في المخيم والمناطق المحيطة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد اللواء علام السقا أن افتتاح مركز شرطة عقبة جبر يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المجتمعي، مشددا على التزام الشرطة بخدمة المواطنين والحفاظ على النظام العام، وتقديم أفضل الخدمات الشرطية وفق أعلى المعايير.مثمناً جهود فريق الدعم البريطاني في اعادة تأهيل المركز .
بدوره، ثمن الدكتور حمايل، هذا الإنجاز الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والدول الصديقة، مشيرا إلى أهمية المركز في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمؤسسة الأمنية.
من جانبهم، عبّر فريق الدعم البريطاني عن دعمهم المتواصل للجهود الرامية إلى تطوير قدرات الشرطة الفلسطينية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن.
وقام اللواء بجولة تفقدية لمديرية شرطة المحافظة، وكان في استقباله العميد مؤيد عباس مدير شرطة المحافظة، ونائب مدير شرطة المحافظة العميد عثمان غوادرة، وعدد من مدراء الإدارات،
وأكد اللواء السقا خلال اجتماعه مع الضابط على أهمية التعاون المستمر بين كافة الشركاء لتعزيز أمن وسلامة المجتمع، وضرورة الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.
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