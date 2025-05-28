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قوات الاحتلال تحاصر منزلا في بلدة بيت إيبا غرب نابلس وتعتقل شابا

قوات الاحتلال تحاصر منزلا في بلدة بيت إيبا غرب نابلس وتعتقل شابا

2025-05-28 03:08:51
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة بيت إيبا غرب نابلس، واعتقلت شابا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية خاصة، اقتحمت البلدة، تلاها دخول تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال من حاجز دير شرف العسكري، وحاصرت منزلا هناك، وأطلقت الرصاص الحي في محيطه قبل أن تعتقل الشاب طارق سماعنة

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