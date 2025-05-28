قوات الاحتلال تحاصر منزلا في بلدة بيت إيبا غرب نابلس وتعتقل شابا

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قوات الاحتلال تحاصر منزلا في بلدة بيت إيبا غرب نابلس وتعتقل شابا
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة بيت إيبا غرب نابلس، واعتقلت شابا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية خاصة، اقتحمت البلدة، تلاها دخول تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال من حاجز دير شرف العسكري، وحاصرت منزلا هناك، وأطلقت الرصاص الحي في محيطه قبل أن تعتقل الشاب طارق سماعنة
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