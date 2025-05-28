أطباء بلا حدود: خيام النازحين تضاعفت 3 مرات بخانيونس خلال اسبوع

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أكدت منسقة الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود في غزة أموند بازرول، أن عدد خيام النازحين في خانيونس جنوب قطاع غزة، تضاعف 3 مرات خلال أسبوع، جاء إبادة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "بازرول"، إن المرضى الذي يخضعون للعلاج في منظمة أطباء بلا حدود يأتون كنتاج لعمليات القصف.

وشددت أن الأطفال القادمين للمراكز الصحية مصابون بسوء التغذية بشكل واضح، مؤكدةً أن قلة الغذاء تؤثر بشكل كبير على المصابين وقدرتهم على التعافي.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 600 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

وتغلق سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة منذ الثاني من مارس/ أذار الماضي، وتمنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما فاقم حالات سوء التغذية وتسبب بمجاعة عارمة بين صفوف المواطنين.