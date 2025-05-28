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تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل

2025-05-28 03:08:49
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا -PNN- أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم الأربعاء، تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة يوم الأحد المقبل 1/6/2025.

وقالت إن العمل على معبر الكرامة سيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في الاتجاهين.

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