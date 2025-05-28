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مستعمرون يحرقون أراضي زراعية في المغير

مستعمرون يحرقون أراضي زراعية في المغير

2025-05-28 03:08:49
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أحرق مستعمرون مساء اليوم الأربعاء، أراضي لمواطنين في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستعمرين، جددت إشعال النار في أراضي مزروعة بالقمح في "سهل الرفيد" بقرية المغير، بعد تمكن مواطنين من إخمادها في وقت سابق.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن المستعمرين يواصلون سياسة إحراق المحاصيل الزراعية في القرية، حيث يعمدون إلى إشعال النار فيها في الصباح وفي المساء بشكل يومي، إلى جانب مهاجمة المزارعين والحصادين خلال عملهم في تلك الأراضي

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