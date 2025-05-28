مستعمرون يحرقون أراضي زراعية في المغير

مستعمرون يحرقون أراضي زراعية في المغير
وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستعمرين، جددت إشعال النار في أراضي مزروعة بالقمح في "سهل الرفيد" بقرية المغير، بعد تمكن مواطنين من إخمادها في وقت سابق.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن المستعمرين يواصلون سياسة إحراق المحاصيل الزراعية في القرية، حيث يعمدون إلى إشعال النار فيها في الصباح وفي المساء بشكل يومي، إلى جانب مهاجمة المزارعين والحصادين خلال عملهم في تلك الأراضي
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين