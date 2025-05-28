الرئاسة ترحب بقرار الرئيس التشيلي سحب الملحقين العسكريين من سفارة بلاده لدى تل أبيب

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- رحبت الرئاسة، بقرار الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، سحب الملحقين العسكريين من سفارة بلاده لدى تل أبيب، احتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات، وحرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من حقهم الإنساني من الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

ووصفت الرئاسة، قرار رئيس تشيلي بالخطوة الهامة والشجاعة، التي تعبر عن الرفض الدولي لما تقوم به سلطات الاحتلال، من إجرام وقتل وتدمير وتجويع بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الرئاسة، القرار التشيلي بمثابة خطوة إضافية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، والتي يجب أن يتبعها مواقف دولية جادة وفورية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها الدموية في قطاع غزة، واعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وامتثالها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يحرم بشكل قاطع وصريح ما تقوم به من إبادة وقتل لأبناء شعبنا، في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وسرقة الأرض عبر مواصلة الاستعمار وإرهاب المستعمرين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.