الرئاسة ترحب بقرار الرئيس التشيلي سحب الملحقين العسكريين من سفارة بلاده لدى تل أبيب

الرئاسة ترحب بقرار الرئيس التشيلي سحب الملحقين العسكريين من سفارة بلاده لدى تل أبيب
ووصفت الرئاسة، قرار رئيس تشيلي بالخطوة الهامة والشجاعة، التي تعبر عن الرفض الدولي لما تقوم به سلطات الاحتلال، من إجرام وقتل وتدمير وتجويع بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الرئاسة، القرار التشيلي بمثابة خطوة إضافية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، والتي يجب أن يتبعها مواقف دولية جادة وفورية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها الدموية في قطاع غزة، واعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وامتثالها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يحرم بشكل قاطع وصريح ما تقوم به من إبادة وقتل لأبناء شعبنا، في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وسرقة الأرض عبر مواصلة الاستعمار وإرهاب المستعمرين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
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