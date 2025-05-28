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ارزيقات ل PNN: مصرع طفله اثر تعرضها لحادث دهس على شارع جبع - سيلة الظهر جنوب جنين.

ارزيقات ل PNN: مصرع طفله اثر تعرضها لحادث دهس على شارع جبع - سيلة الظهر جنوب جنين.

2025-05-28 03:08:47
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين -PNN- لقيت طفلة تبلغ من العمر "عامين ونصف " مصرعها اليوم الثلاثاء اثر تعرضها لحادث دهس على شارع جبع سيلة الظهر جنوب جنين.

وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة و تحريك خبراء الحوادث للمكان للوقوف على ملابسات الحادث فيما تم التحفظ على السائق من قبل الشرطة.

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