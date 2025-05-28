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فرنسا تدين أية محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو قطاع غزة

فرنسا تدين أية محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو قطاع غزة

2025-05-28 03:08:46
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس -PNN- قال متحدث وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين بشدة أي محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.

جاء ذلك مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، رد خلال على سؤال حول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيحتل الضفة الغربية في حال اعترفت فرنسا بدولة فلسطين.

وقال ليموان، إن "موقف فرنسا من الأراضي الفلسطينية معروف؛ سواء تعلق الأمر بالضفة الغربية أو قطاع غزة، فإننا ندين دائما كل أشكال الاستعمار ومحاولات الضم". وأكد أن باريس "تعارض وتدين بشدة أي محاولة لضم الضفة الغربية أو غزة".

وعن تدافع الحشود الفلسطينية الجائعة نحو مركز توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة أمس الثلاثاء، قال ليموان: إن هذه المشاهد تدل على أن المساعدات الإنسانية في المنطقة "غير كافية".

وشدّد على أن هذه المشاهد "تعكس أيضا مدى فظاعة الوضع" في المنطقة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة "محرومون من كل شيء".

ولفت المسؤول الفرنسي إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية "بحرية وبكميات كبيرة" إلى قطاع غزة المحاصر من إسرائيل.

MENAFN28052025000205011050ID1109607509

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