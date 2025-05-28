فرنسا تدين أية محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو قطاع غزة

فرنسا تدين أية محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو قطاع غزة
جاء ذلك مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، رد خلال على سؤال حول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيحتل الضفة الغربية في حال اعترفت فرنسا بدولة فلسطين.
وقال ليموان، إن "موقف فرنسا من الأراضي الفلسطينية معروف؛ سواء تعلق الأمر بالضفة الغربية أو قطاع غزة، فإننا ندين دائما كل أشكال الاستعمار ومحاولات الضم". وأكد أن باريس "تعارض وتدين بشدة أي محاولة لضم الضفة الغربية أو غزة".
وعن تدافع الحشود الفلسطينية الجائعة نحو مركز توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة أمس الثلاثاء، قال ليموان: إن هذه المشاهد تدل على أن المساعدات الإنسانية في المنطقة "غير كافية".
وشدّد على أن هذه المشاهد "تعكس أيضا مدى فظاعة الوضع" في المنطقة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة "محرومون من كل شيء".
ولفت المسؤول الفرنسي إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية "بحرية وبكميات كبيرة" إلى قطاع غزة المحاصر من إسرائيل.
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