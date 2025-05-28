بمتابعة من المحافظة : الخارجية وبلدية بيت لحم تبحثان ترتيبات افتتاح مكتب تصديقات للتسهيل على المواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / بمتابعة من محافظة بيت لحم بحثت بلدية بيت لحم و وزارة الخارجية الفلسطينية ترتيبات افتتاح مكتب للوزارة في محافظة بيت لحم في اطار الجهود لتسهيل على المواطنين تصديق معاملاتهم التي تحتاج لتصديق وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء لمدينة بيت لحم، برئاسة السفير محمد ابو جامع برفقة طاقم من الإدارة العامة للشؤون القنصلية في الوزارة، حيث عقد اجتماع مع رئيس بلدية بيت لحم ماهر نيقولا قنواتي بحضور مدير عام التخطيط بالمحافظة صالح صبح ممثلا عن محافظ محافظة بيت لحم.

وناقش اللقاء الترتيبات اللازمة لافتتاح مكتب تصديقات في مدينة بيت لحم حيث بحث المجتمعون سبل وآليات تسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين في محافظة بيت لحم.

واكد وفد الخارجية ان الزيارة اتت تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى وتعليمات معالي وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، واستكمالاً لمساعي الحكومة الفلسطينية، ولا سيما بعد زيارتها الأسبوع الماضي للمحافظة واقرارها سلسلة من الخطوات بغرض التخفيف من معاناة المواطنين.

وتم خلال اللقاء الإعلان عن تلبية وزارة الخارجية والمغتربين لطلب محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا والفعاليات التي التقت مع دولة رئيس الوزراء.

وكان رئيس بلدية بيت لحم ماهر القنواتي قد عبر خلال اللقاء مع رئيس الوزراء عن جاهزية بلدية بيت لحم لاستضافة وفتح مكتب تابع للوزارة داخل مبنى البلدية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في إنجاز معاملاتهم، خصوصًا تلك المتعلقة بتصديق الشهادات والمعاملات الرسمية التي تتطلب تصديق من وزارة الخارجية.

وشكر صالح صبح وفد وزارة الخارجية وعلى راسها الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء و وزير الخارجية على استجابته لهذا المطلب الذي يمثل احتياجا للمحافظة حيث سعت المحافظة منذ سنوات لتحقيق هذا المطلب الذي استجاب له معالي رئيس الوزراء كما شكر صبح بلدية بيت لحم على توفيرها الحيز والمكتب في مقر البلدية و وزارة الخارجية لتوفيرها الطاقم موضحا ان هذا التعاون يعكس حرص الجميع على تطوير وتعزيز الخدمات والتسهيل على المواطن.

واكد المجتمعون ان هذا القرار جاء في ظل التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطنون في التنقل من حيث المواصلات والحواجز العسكرية الإسرائيلية، حيث ستقوم بلدية بيت لحم بتوفير الموقع اللازم وتجهيز البنية التحتية المناسبة للمكتب، بينما تتولى وزارة الخارجية توفير الكادر البشري والمعدات المطلوبة لتشغيل المكتب.