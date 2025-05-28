مركبات الموت: تجارة الفوضى التي تقتلنا بصمت... وأحيانًا بصَخَب! بقلم: جورج كارلوس قنواتي

MENAFN - Palestine News Network ) “قتلُ الحياة عبر مركبات الموت”

تُلاقي الحملة التي تقوم بها الشرطة الفلسطينية بمساندة الأجهزة الأمنية لمصادرة وإتلاف المركبات المشطوبة أو المسروقة استحساناً كبيراً من قِبل المواطنين، فهي حملة لوقف مسلسل قتل الحياة عبر الطرقات، والقضاء على ظاهرة تُقلق المجتمع الفلسطيني منذ عدّة عقود، بينما تلقى سخطًا من فئة قد تكون قليلة هي المستفيدة من وجود هذه المركبات وتجارتها.

تُباع هذه المركبات في السوق بأسعار زهيدة، وبالتالي هي في متناول أي مواطن، لكنها غير مسجلة رسمياً وغير مؤمنة وغير صالحة للسير في الطريق، وإن كانت بتصنيع حديث، إلا أنها تبقى غير آمنة للركوب أو القيادة، فهي عبارة عن آلة موتٍ تسير على الطرقات، خاصة إذا كان من يقودها متهوراً لا يأبه بغيره، ويعتقد أنّ الطريق له وحده ويفعل به ما يشاء.

هذه المركبات لا تسبب فقط موتاً في الشارع، بل إنها تمتدّ لتفتت المجتمع ككل، إذ تُشير الإحصائيات إلى أنّ حوالي 30% من الحوادث تسببها مركبات غير قانونية، وكونها غير مؤمّنة، فإنّ التأمين لا يتعرّف على الإصابات الناتجة عنها وبالتالي تبرز مشاكل عائلية بسبب تكاليف العلاج في حالات الإصابة أو الموت، لا قدّر الله.

وتزداد هذه الظاهرة في القرى التي يُعيقُ الاحتلال عمل الأجهزة الأمنية فيها وملاحقة هذه الظاهرة، وكثيراً ما نُشاهد مركبات غير قانونية يسبب سائقوها إزعاجاً للمواطنين بسبب "التفحيط"، ناهيك عن القيادة المتهورة التي لا تخضع لأي قوانين أو ضبط، وتسبب موتاً ودماراً لعائلات ولأشخاص كان سبب دمارهم الوحيد وانقلاب حياتهم، التقاء هذه المركبات بهم في نفس الطريق وتهوّر وطيش سائقيها.

وبالرغم من الحملات التي تقوم بها المؤسسة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة، إلا أنها مستمرة، سواء عبر الترويج لبيع مثل هذه المركبات وشرائها والسير بها عبر الطرقات، أو عن طريق التهرّب من الشرطة واستخدام أساليب مختلفة من قِبل السائقين، في حال تنفيذ حملة على هذه المركبات.

كلنا يُمكن ان نتشارك في القضاء على هذه الظاهرة، وكلنا مسؤول، من خلال التبليغ عن أي مركبة مشطوبة أو مسروقة، ودعم جهاز الشرطة في التنفيذ، وقبل كل ذلك، منع أبنائنا من شرائها وإتلافها على الفور، فلحظة واحدة كافية أن تدمّر عائلات بأكملها بسبب هذه المركبات.

لذلك، مهم جدًا، الاستمرار في هذه الإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية، ودعمها بكافة السُبل، حتى يتم القضاء عليها نهائياً، كما يُمكن استخدام وسائل مختلفة منها سحب رخصة سائق المركبة في حال ثبوت قيادته لمركبة غير قانونية، أو منع تسجيل أي مركبة باسمه مستقبلاً، وتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لسنواتٍ طويلة، خاصة إذا تسبب بموت أحد المواطنين نتيجة تهوره وإهماله.

وفي سياق الحديث، يُقال دوماً إن القيادة هي ذوق وأخلاق، ولكن ما نراه في بعض الأحيان لا يُمكن أن يكون فيه أي أخلاق، وإنما "اللهمّ نفسي" حتى لو كان خسارة للآخرين وإصابتهم وقتلهم.