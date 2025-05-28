الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان

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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أوزبكستان الصديقة، نادرجان تورغونوف، سفيرًا معتمدًا وغير مقيم لدى المملكة.
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