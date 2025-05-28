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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان

2025-05-28 10:05:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أوزبكستان الصديقة، نادرجان تورغونوف، سفيرًا معتمدًا وغير مقيم لدى المملكة.

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