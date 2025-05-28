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مؤسسة الضمان تعقد ورشة لضباط ارتباط المنشآت حول المهن الخطرة

مؤسسة الضمان تعقد ورشة لضباط ارتباط المنشآت حول المهن الخطرة

2025-05-28 10:05:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورشة عمل حول المهن الخطرة والأمراض المهنية لعدد من ضباط ارتباط المنشآت، بهدف تعريفهم بمفهوم وأسس المهن الخطرة والأمراض المهنية وتمكينهم حتى يكونوا على دراية بتحديد المهن الخطرة التي تنطبق على العاملين في منشآتهم والواردة في جدول المهن الخطرة.


وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، بين مدير مديرية السلامة والمهن الخطرة أحمد صلاح أن الورشة تأتي ضمن جهود المؤسسة في تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، موضحا أن الهدف من توفير المؤسسة لنظام المهن الخطرة في التشريعات الناظمة هو حماية المؤمن اجتماعيا والمحافظة على صحته وسلامته بما ينعكس إيجابا على تحسين الإنتاجية في منشآتهم.

وأوضح أن المهن الخطرة تتوزع في مختلف القطاعات الاقتصادية وعرفها قانون الضمان الاجتماعي بأنها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.


وتعد الورشة واحدة من سلسلة ورش عمل بدأت المؤسسة بتنفيذها بداية العام الحالي، ضمن خطتها الاستراتيجية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية والمهن الخطرة في بيئة العمل.

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