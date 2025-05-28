أمانة عمان تتسلم جائزة الشارقة للمالية العامة

أمانة عمان تتسلم جائزة الشارقة للمالية العامة
وبحسب بيان لـ"الأمانة"، جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في الجائزة، الذي عقد في قصر الثقافة بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.
ويعكس فوز أمانة عمان بالجائزة التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المالية، وحرصها على تطوير أنظمتها المالية بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والاستدامة، ويعزز من كفاءتها في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة.
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