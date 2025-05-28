  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أمانة عمان تتسلم جائزة الشارقة للمالية العامة

أمانة عمان تتسلم جائزة الشارقة للمالية العامة

2025-05-28 10:05:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلم نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين، جائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة 2024-2025، والتي فازت بها "الأمانة" عن فئة "الجهة المتميزة في المالية العامة".


وبحسب بيان لـ"الأمانة"، جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في الجائزة، الذي عقد في قصر الثقافة بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.


ويعكس فوز أمانة عمان بالجائزة التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المالية، وحرصها على تطوير أنظمتها المالية بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والاستدامة، ويعزز من كفاءتها في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة.

MENAFN28052025000208011052ID1109606248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث