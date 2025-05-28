أمانة عمان تتسلم جائزة الشارقة للمالية العامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلم نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين، جائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة 2024-2025، والتي فازت بها "الأمانة" عن فئة "الجهة المتميزة في المالية العامة".



وبحسب بيان لـ"الأمانة"، جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في الجائزة، الذي عقد في قصر الثقافة بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.



ويعكس فوز أمانة عمان بالجائزة التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المالية، وحرصها على تطوير أنظمتها المالية بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والاستدامة، ويعزز من كفاءتها في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة.