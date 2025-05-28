كابيتال بنك يجدد شراكته الاستراتيجية مع قرى الأطفال SOS ويوسع نطاق دعمه ليشمل رعاية منزلين أسريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعزيزاً لدوره المجتمعي المسؤول والمستدام، جدد كابيتال بنك اتفاقية شراكته ودعمه السنوي لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، ليعزز بذلك مساهمته في دعم ورعاية الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في الأردن.



وتكتسب اتفاقية هذا العام أهمية خاصة احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس كابيتال بنك، حيث وسّع من مجال دعمه ليشمل رعاية منزلين أسريين كاملين ضمن قرى الأطفالSOS . يهدف هذا التوسع إلى دعم جهود الجمعية في توفير بيئة أسرية مستقرة وداعمة لعدد أكبر من الأطفال، تعزز نموهم وتطورهم بشكل صحي وسليم.



وتعقيباً على تجديد الدعم وتوسعته، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، على إيمان كابيتال بنك الراسخ بأهمية الاستثمار في مستقبل أطفال وشباب الأردن، خاصة الأطفال والشباب الذين فقدوا الرعاية الأسرية، موضحة أن استمرار دعم البنك وشراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنيةتأتي لتؤكد على هذا الالتزام، وتجسد قيم المسؤولية المجتمعية التي يتبناها.



من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، المهندس مصطفى الوشاح، عن شكره وتقديره العميق لكابيتال بنك على هذا الدعم المتجدد والسخي، والذي يعكس وعياً عالياً بدوره المجتمعي والمسؤول، مبيناً أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز قدرة الجمعية على الاستمرار في رسالتها، وتوسيع خدماتها لتشمل عدداً أكبر من الأطفال والشباب.



يأتي هذا التجديد والتوسع في الدعم ليؤكد على العلاقة القوية والمستمرة بين كابيتال بنك وجمعية قرى الأطفال SOSالأردنية، ويعكس الالتزام المشترك تجاه حماية ورعاية الأطفال والشباب الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل.