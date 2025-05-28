نقابة المهندسين تشيد بإقرار الحكومة نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين

نقابة المهندسين تشيد بإقرار الحكومة نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين
وقال غوشة، إن النظام سيعزز جهود النقابة في رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها، وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.
ويهدف النظام الى زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، بما ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب.
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