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نقابة المهندسين تشيد بإقرار الحكومة نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين

نقابة المهندسين تشيد بإقرار الحكومة نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين

2025-05-28 10:05:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشاد نقيب المهندسين، عبدالله غوشة بقرار مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.


وقال غوشة، إن النظام سيعزز جهود النقابة في رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها، وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.

ويهدف النظام الى زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، بما ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب.

MENAFN28052025000208011052ID1109606246

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